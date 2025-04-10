«Атлантис-Пак» в 2024 году увеличил выручку на 10% - до 17 млрд рублей

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Атлантис-Пак» по итогам 2024 года получило выручку в размере 17,1 млрд руб., что на 10% больше, чем в предыдущем году (15,6 млрд руб.). При этом у компании на 26% сократилась чистая прибыль — до 4,1 млрд руб. Такие данные публикует информационная система rusprofile со ссылкой на финансовую отчетность предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

ООО ПКФ «Атлантис-Пак» входит в «Группу Агроком» Ивана Саввиди. Предприятие делает пластиковую оболочку для мясных продуктов, является одним из лидеров отрасли. Основная производственная площадка компании расположена в Аксайском районе.

Сергей Иванов