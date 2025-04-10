На праймериз перед выборами в Воронежскую облдуму заявились пять участников СВО

Для участия в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в Воронежскую областную думу зарегистрированы пять человек, участвовавших в специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал председатель думы, секретарь реготделения ЕР Владимир Нетесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Воронежской облдумы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание Воронежской облдумы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Участников СВО мы в обиду не дадим. Это процедура прозрачная и открытая. Любому участнику будем оказывать содействие, организовывать встречи с избирателями и жителями. Вовлечение участников СВО в общественно-политическую жизнь страны у нас в приоритете»,— пояснил Владимир Нетесов.

На данный момент всего для участия в предварительном голосовании на всех уровнях выборов в регионе подали заявки порядка 480 человек. Из них зарегистрировано 400. Владимир Нетесов отметил, что ожидает несколько десятков участников СВО среди участников предварительного голосования.

Предварительное голосование в Воронежской области в последнее время обратило на себя внимание из-за заявления его участника и заместителя главного врача клинической больницы №11 Дмитрия Коровина, который с ноября 2022 года по март 2023-го принимал участие в СВО в качестве фельдшера в составе добровольческого батальона. Медик участвует в голосовании для отбора кандидатов в гордуму Воронежа по округу №1. Господин Коровин заявил в СМИ, что представители партии настаивали, чтобы он снял свою кандидатуру. «Он зарегистрирован, никаких вопросов ему задавать не будут, и он пойдет на голосование»,— сказал в разговоре с «Ъ-Черноземье» Владимир Нетесов.

Регистрация кандидатов на предварительное голосование ЕР идет до 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая. Помимо выборов в облдуму в сентябре в Воронежской области будут выбирать депутатов Нововоронежской гордумы, а также депутатов 19 народных советов городских поселений и 353 советов сельских поселений. Всего по результатам выборов в регионе определят судьбу 3 849 мандатов.

Сергей Толмачев