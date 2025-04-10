Природоохранная прокуратура Ставрополя обнаружила нарушения в семи охотхозяйствах

Природоохранная прокуратура завершила проверку семи охотничьих хозяйств Ставропольского края. Специалисты обнаружили многочисленные нарушения в процедуре выдачи разрешений на добычу дичи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Природоохранная прокуратура Ставропольского края Фото: Природоохранная прокуратура Ставропольского края

«В путевках отсутствовали подписи охотников, а также точные сведения о местах и периодах охоты. Кроме того, хозяйства предоставляли разрешения на отстрел птицы вне официально установленных в регионе сроков»,— говорится в сообщении.

После завершения контрольных мероприятий все выявленные нарушения были устранены. Должностных лиц, допустивших злоупотребления, привлекли к ответственности.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года представители министерства природы Ставрополья провели рейды в охотничьих хозяйствах региона, в ходе которых выявили 12 нарушений законодательства.

Николай Аксенов