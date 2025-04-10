Суд начал рассматривать дело об убийстве мотоциклиста из-за спора о парковке

Московский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве мотоциклиста Кирилла Ковалева в Люблино в 2024 году. Всего по делу проходят шесть фигурантов, в том числе Шахин и Шохрат Аббасовы, обвиняемые в убийстве (п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила пресс-служба судов Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Также по делу проходят Низами и Бахтия Аббасовы и Нахид Гусейнов, которых следствие считает соучастниками убийства (ч. 5 ст. 33, п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Исахан Аббасов также проходит как соучастник и обвиняется в даче двух взяток (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, Шахин Аббасов 17 апреля 2024 года припарковал машину на тротуаре у подъезда дома в Люблино, чем вызвал недовольство Кирилла Ковалева. Он сделал замечание водителю, после чего Шахин Аббасов вместе с одним из своих родственников избил господина Ковалева и ударил его ножом. Мотоциклист позже умер в больнице. Водитель бросился в бега, однако 19 апреля его вместе с двумя соучастниками поймали в Ростовской области.

В августе того же года приговор получил экс-сотрудник ГИБДД Дмитрий Бовтунов. Как сообщалось, он получил взятку от разыскиваемых фигурантов и отпустил их. Ему дали три с половиной года лишения свободы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Арест избрали по-семейному».

Никита Черненко