Суд оштрафовал корееведа Ланькова за участие в нежелательной организации

Савеловский суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. руб. востоковеда и корееведа Андрея Ланькова по протоколу об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП). Постановление опубликовано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Фото: из личного архива

Протокол в отношении господина Ланькова поступил в Савеловский суд 5 марта. «Наверное, интервью не тому, кому надо, дал. А вообще об этом от вас впервые услышал»,— так востоковед комментировал протокол в разговоре с РБК.

В тот же день в суд поступили аналогичные протоколы в отношении журналистки Financial Times Полины Ивановой и бывшего специального корреспондента «Ъ» Владимира Соловьева. Связь с какой именно организацией им вменяется, неизвестно. Все они ранее участвовали в проектах Фонда Карнеги, который в июле 2024 года Генпрокуратура объявила нежелательной организацией.

Полина Мотызлевская