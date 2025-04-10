Ростовский предприниматель «освежил» мясо в товарной накладной

В Егорлыкском районе Ростовской области частный предприниматель продлил сроки годности продукции из мяса птицы, находящейся на его предприятии, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Мониторинговой группой ведомства по данным системы «Меркурий» выявлено подложное оформление производственных электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на мясо птицы с изменением сроков годности через «производство/переработка».

«Подобные действия могут спровоцировать попадание на рынок товаров ненадлежащего качества. В связи с невозможностью установления реального срока годности, нарушается система отслеживания продукции в процессе производства»,— комментируют в ведомстве.

По данным источника, предпринимателю было вынесено официальное предостережение о недопустимости подобных нарушений, а поддельные документы были аннулированы.

Валентина Любашенко