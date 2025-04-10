В Геленджике, Сочи, Туапсе и Крыму воду и пляжи назвали безопасными для купания

Роспотребнадзор не зафиксировал отклонений от нормативов по качеству воздуха, морской воды и пляжного песка на территориях курортов Сочи, Туапсе, Геленджика, Новороссийска, а также в Крыму и Севастополе. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, указанные регионы находятся вне зоны экологического риска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Мониторинг проводился в ряде муниципальных образований, включая Лазаревское, Новомихайловское, Джубгское и другие поселения, входящие в состав Туапсинского округа, а также внутригородские округа Геленджика — Дивноморский и Архипо-Осиповский.

Также не выявлено несоответствий санитарным требованиям в пробах рыбы и питьевой воды на территории Краснодарского края и республики Крым. В сообщении подчеркивается, что лабораторный контроль охватывает рыбу и аквакультуру, включая моллюсков, по ряду показателей: органолептические характеристики, содержание гистамина, бензапирена и полихлорированных бифенилов. С начала года проведено более 2,8 тыс. исследований, ни одно из которых не подтвердило наличие загрязнений, связанных с чрезвычайными ситуациями. Контроль за состоянием окружающей среды продолжается в рамках регулярного мониторинга.

Вячеслав Рыжков