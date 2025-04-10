В Казани сотрудники ГАИ остановили подростка за рулем чужого автомобиля

В ночное время 17-летний житель Казани за рулем автомобиля пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции города, которым пришлось преследовать его, чтобы остановить. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для преследования пришлось задействовать дополнительные экипажи полиции.

Подросток проехал от проспекта Победы до улицы Игелекле. Затем он бросил автомобиль и попытался сбежать, но был задержан.

Оказалось, что несовершеннолетний сел за руль машины отца. По данному факту составлены протоколы об административных правонарушениях, в том числе вождение транспортных средств до 18 лет без прав. Автомобиль переместили на штрафстоянку.

Дарья Сайфиева