Подрядчика нижегородского «Теплоэнерго» включили в реестр недобросовестных

ООО «Строительные технологии», сорвавшее исполнение контракта с АО «Теплоэнерго» (находится в собственности Нижнего Новгорода), включили в реестр недобросовестных поставщиков (РПН) на два года. Такое решение приняла комиссия Нижегородского УФАС по обращению заказчика, рассказали в пресс-службе управления 10 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Согласно решению, опубликованному в базе антимонопольной службы, подрядчик получил контракт на ремонт теплотрассы в районе улиц Акимова и Пролетарской микрорайона Мещерское озеро. Он должен был до 31 мая 2024 года подготовить проектно-сметную документацию и с этой даты до 31 августа 2025 года провести строительно-монтажные работы.

Тот факт, что подрядчик даже не приступал к работам, заказчик установил обследованиями, проведенными 14 и 21 февраля 2025 года. То есть, спустя более восьми месяцев после предполагаемого начала ремонта. В начале марта «Теплоэнерго» направило компании «Строительные технологии» уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке.

Добавим, в конце февраля «Теплоэнерго» также подало иск к подрядчику о взыскании чуть более 0,5 млн руб. Кроме того, в базе «Федресурс» содержатся сведения от 11 марта о том, что компания «Стройторг НН» намерена подать заявление о банкротстве ООО «Строительные технологии».

Компания «Строительные технологии» была зарегистрирована в Нижнем Новгороде в 2016 году. Основной вид ее деятельности — сбор и обработка сточных вод. Директором ООО является Олег Иванович Казаков, учредителями — он же (20%) и Зоя Владимировна Макаркина (80%). Последняя была директором организации до 29 января 2025 года.

Галина Шамберина