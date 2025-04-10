Житель Шахуньи потерял более 1 млн рублей из-за телефонных мошенников
В Шахунье (Нижегородская область) 21-летний местный житель потерял 1,1 млн. руб. после нескольких дней общения с мошенниками по телефону. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По версии следствия, несколько дней подряд молодой человек общался с неизвестными, которые представлялись сотрудниками мобильного оператора, портала Госуслуг и Центробанка. Они убедили нижегородца в том, что средства на его банковском счете могут быть похищены.
После нескольких дней переговоров молодой человек согласился перевести свои сбережения и взятые в кредит деньги на «безопасный» счет.
Поняв, что его обманули, нижегородец обратился в полицию. В случае поимки аферистам может грозить до 10 лет лишения свободы.