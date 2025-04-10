В Казани рассматривается возможность введения инфраструктурного сбора при реализации градостроительных проектов. Об этом сообщил директор Института пространственного планирования Республики Татарстан Олег Григорьев в интервью РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани могут внедрить инфраструктурный сбор

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Казани могут внедрить инфраструктурный сбор

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Григорьев отметил, что инфраструктурный сбор, представляющий собой плату, взимаемую с застройщиков для финансирования строительства социальной инфраструктуры, уже применяется в крупных регионах, таких как Москва, Московская и Ленинградская области. Однако в Татарстане такой механизм пока отсутствует.

Также, по словам Григорьева, застройщики в редких случаях самостоятельно финансируют создание социальной инфраструктуры.

«Насколько я знаю, в Татарстане только один из девелоперов построил детский сад полностью за свой счет. В основном девелоперы выделяют на своем земельном участке площадки под «социалку», а бюджет уже реализует социальные объекты, включая школы и детские сады», — сказал Олег Григорьев.

Артём Дергунов