Восемь новых светофоров появятся на опасных участках дорог Ставрополья
В Ставропольском крае в 2025 году установят восемь новых светофоров на четырех региональных трассах, сообщили в пресс-службе губернатора.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
«Решение о необходимости установки светофоров принимается на основании показателей трафика и аварийности за предыдущие годы»,— говорится в сообщении.
Автоматические регулировщики движения появятся на дорогах Георгиевск — Новопавловск, Пятигорск — Георгиевск, Ростов-на-Дону — Ставрополь и Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское. и правительства региона.
Помимо установки светофоров специалисты обновят дорожное полотно, обустроят пешеходные переходы и установят необходимые знаки.