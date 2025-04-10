Восемь новых светофоров появятся на опасных участках дорог Ставрополья

В Ставропольском крае в 2025 году установят восемь новых светофоров на четырех региональных трассах, сообщили в пресс-службе губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Решение о необходимости установки светофоров принимается на основании показателей трафика и аварийности за предыдущие годы»,— говорится в сообщении.

Автоматические регулировщики движения появятся на дорогах Георгиевск — Новопавловск, Пятигорск — Георгиевск, Ростов-на-Дону — Ставрополь и Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское. и правительства региона.

Помимо установки светофоров специалисты обновят дорожное полотно, обустроят пешеходные переходы и установят необходимые знаки.

Николай Аксенов