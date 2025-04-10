Власти Бирского района отказались от покупки двух Haval за 5 млн рублей

Финансовое управление администрации Бирского района и районный совет депутатов отказались от проведения аукционов на поставку двух кроссоверов Haval Jolion или их эквивалентов. По данным сайта госзакупок, торги были объявлены 3 апреля. С чем связана их отмена, неизвестно. Итоги аукционов должны были быть подведены 14 апреля.

Предполагалось, что из муниципального бюджета на покупку автомобилей будет направлено до 5 млн руб.

Как следует из закупочной документации, райсовет нуждался в автомобиле серого цвета или «платиновый неон», а финуправление — черного цвета или «платиновый металлик». И в том, и в другом случае предпочтительная расцветка обосновывалась «климатическими условиями» и «комфортабельностью».

Идэль Гумеров