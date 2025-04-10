Уфимский вуз получит более 80 млн рублей на новую лабораторию

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) стал победителем конкурса и выиграл грант на сумму более 80 млн руб. на создание современных учебных лабораторий для авиастроительной, судостроительной и инновационной транспортной отрасли, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Конкурс проводился в рамках национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

На средства гранта в вузе откроют лабораторию «Прецизионная электрохимическая и электроэрозионная обработка деталей авиастроения», пояснил директор Института технологий и материалов Юлдаш Хусаинов. В лаборатории смогут пройти практику более 100 студентов и более 200 инженеров предприятий.

Уфимский университет вошел в десятку вузов страны, получивших субсидию на создание инновационной лаборатории, в которой будут проводить обработку авиационных деталей, подчеркнул министр промышленности, энергетики и инноваций региона Александр Шельдяев.

Майя Иванова