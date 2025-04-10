Тамбовская «Корпорация Малком» добилась отмены отказа в предоставлении земли

Арбитражный суд Липецкой области встал на сторону тамбовского ЗАО «Корпорация Малком» (поставщик сельскохозяйственных товаров и услуг на территории Черноземья) и решил признать недействительным отказ регионального министерства имущественных и земельных отношений в предоставлении в собственность участка, следует из материалов дела.

Во время процесса компания указала, что на данном земельном участке находятся принадлежащие ей на праве собственности активы: станция техобслуживания сельскохозяйственной техники, котельная и коммуникации, построенные на основании разрешения департамента градостроительства и архитектуры. Согласно Земельному кодексу, исключительное право на приобретение земельных участков в собственность без проведения торгов предусмотрено для собственников зданий, сооружений, расположенных на таких участках. Также истец подчеркнул, что полноценное обслуживание и использование здания и сооружений станет невозможным в случае уменьшения площади земельного участка, так как компания осуществляет ремонт и обслуживание крупногабаритной техники.

Суд, изучив материалы дела, в том числе результаты проведенной в ходе рассмотрения дела землеустроительной экспертизы, пришел к выводу, что решение министерства является необоснованным, а требования заявителя подлежат удовлетворению. На данный момент решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца в 19-м арбитражном апелляционном суде.

По данным Kartoteka.ru, ЗАО «Корпорация Малком» зарегистрировано в апреле 1998 года в Тамбовской области для оптовой торговли удобрениями и агрохимическими продуктами. Уставный капитал — 8,4 тыс. руб. Собственник компании — Ольга Шаповалова, которая также является учредителем тамбовской агрокомпании ООО «Малком-Агро». Выручка в 2023 году составила 6,8 млрд руб., чистая прибыль — 530,7 млн руб. Гендиректор — Андрей Кузнецов.

Ульяна Ларионова