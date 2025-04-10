В Тюмени восстанавливают поврежденный газопровод, без газа остались 305 домов
Газовые службы приступили к восстановлению поврежденного газопровода диаметром 225 мм в районе строительства развязки на Червишевском тракте в Тюмени, сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ Тюменской области.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По данным ведомства, в результате инцидента временно отключено газоснабжение 305 частных домов.
«В устранении повреждения задействовано 8 бригад. Завершить восстановление трубопровода планируется до 21:00»,— сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ Тюменской области.
Причины повреждения газопровода устанавливаются.