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В Ульяновске начался ремонт проспекта Авиастроителей

В Ульяновске стартовал ремонт проспекта Авиастроителей в Заволжском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» подрядчик приступил к фрезерованию старой дорожной одежды на участке между проспектами от проспекта Туполева до проспекта Генерала Тюленева. Вместе с проезжей частью будут отремонтируют тротуары и обновлены пешеходные переходы.

По словам главы города Александра Болдакина, по новому президентскому проекту в Ульяновске уже начаты работы на двух объектах из шести запланированных.

Андрей Сазонов