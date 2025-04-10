В Ульяновске начался ремонт проспекта Авиастроителей
В Ульяновске стартовал ремонт проспекта Авиастроителей в Заволжском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» подрядчик приступил к фрезерованию старой дорожной одежды на участке между проспектами от проспекта Туполева до проспекта Генерала Тюленева. Вместе с проезжей частью будут отремонтируют тротуары и обновлены пешеходные переходы.
По словам главы города Александра Болдакина, по новому президентскому проекту в Ульяновске уже начаты работы на двух объектах из шести запланированных.