В Глазове оправдали врача по делу о смерти новорожденного

Глазовский райсуд вынес оправдательный приговор 56-летнему акушеру-гинекологу межрайонной больницы, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в марте 2021 года, когда в родильном отделении больницы скончался новорожденный. Обвинение утверждало, что действия врача, связанные с несвоевременной оценкой состояния плода и задержкой в проведении кесарева сечения, привели к летальному исходу.

Суд, рассмотрев все доказательства, включая допросы и заключения экспертов, признал врача невиновным, установив отсутствие состава преступления.