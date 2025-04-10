Пермская ГРЭС не смогла оспорить в кассации факт нарушения экологических норм

Арбитражный суд Уральского округа отказал АО «Интер РАО (управляющей компании Пермской ГРЭС) в отмене предписания природоохранной прокуратуры. Надзорный орган выявил нарушения водного законодательства при работе станции. Ранее решение поддержали суды первой и апелляционной инстанций, отказав станции в отмене представления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

2 марта 2024 года в контролирующие органы поступила жалоба от Пермского рыборазводного центра «ДоброFish» и фермера Андрея Попова о слишком высокой температуре воды в канале Пермской ГРЭС. Тогда же «ДоброFish» сообщило о гибели 12 тонн форели из-за нагрева воды, обвинив ГРЭС. На станции эту информацию отрицали, заявив, что за все время наблюдений превышения установленного норматива температуры не было зафиксировано. Проверка подтвердила нарушения в сфере охраны водных ресурсов.

Пермская ГРЭС пыталась оспорить ее результаты, заявив, что замеры проводились не в ее контрольном створе, а на территории рыбоводного хозяйства и что процедура проверки нарушала закон. Однако суды отклонили доводы энергетиков, указав, что прокуратура действовала в рамках полномочий, а ее требования соответствуют экологическому законодательству. Теперь у Пермской ГРЭС есть два месяца на обжалование решения в Верховном Суде РФ.

Сейчас компания «ДоброFish» добивается в суде взыскания убытков с ГРЭС в размере 19,9 млн руб.