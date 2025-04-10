На Дону пограничники изъяли у браконьера 2,5 тонны незаконно добытой рыбы

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали браконьера вблизи Таганрога. Мужчина перевозил более 2,5 тонн незаконно добытой рыбы, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

Специалисты оценили ущерб, нанесенный водным биоресурсам в 2,7 млн руб.

Автомобиль нарушителя остановили в районе села Николаевка. В машине обнаружили крупную партию судака и пеленгаса. Транспортное средство вместе с незаконным уловом изъято.

Николай Аксенов