Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как производители интегрируют в циферблаты марсианские метеориты, лаву и многое другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louis Moinet Фото: Louis Moinet

«Лимитированная серия Opportunity Automatic возвращается с новым поразительным циферблатом, вдохновленным потоками лавы, но при этом с настоящим куском породы с Марса, вмонтированным в заднюю крышку.

«Эти часы, выпущенные тиражом всего 500 экземпляров, — дань уважения исследователям космоса и тайнам Марса», — рекламирует свой товар компания Nubeo. И что важно, сейчас фрагмент Марса можно купить всего за $289 долларов вместо $1,5 тыс.

Давайте по случаю вспомним, что еще необычного компании интегрировали или обещали, что интегрировали — проверить это сложно — в свои часы. Самое распространенное — это, пожалуй, метеориты, в том числе марсианские. С ними не работал только ленивый. И преимущественно из них делают циферблаты. От гигантов Rolex и Omega до независимых часовщиков вроде Бернарда Ледерера.

Есть даже рекорды в работе с метеоритным материалом. Так, Louis Moinet предлагает несколько часов с фрагментами метеоритов. Это часы Mars с фрагментом марсианского метеорита и часы Moon с лунным метеоритом. А в часах Cosmopolis установлен как раз рекорд (зафиксирован в книге рекордов Гиннеса) по количеству вставок разных метеоритов — их тут 12.

Чемпионом же по работе с необычными материалами был и, думаю, в исторической перспективе до сих пор остается Romain Jerome. Чего там только не было: от лунной пыли до фрагментов обшивки «Титаника» или застывшей лавы из ввергнувшего в транспортный коллапс и шок полмира исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль.

Анна Минакова