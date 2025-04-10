«Самокат проехал легкие возвышенности без какой-либо потери скорости»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как модель показала себя во время тест-драйва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Navee Фото: Navee

Буквально наперекор столичной погоде китайский бренд Navee представил новую линейку электросамокатов — серии ST3 и GT3. Я познакомился сразу с флагманской версией, чтобы оценить наиболее полный набор технологий.

За 94,9 тыс. руб. потенциальный пользователь модели ST3 Pro получает мотор с самой большой мощностью во всей линейке — 1350 Вт. Крутящий момент вендор не афиширует, но мне понравилось ощущение достаточного запаса мощности в любой момент в сочетании с плавностью разгона. Вероятно, этого чувства создатели и добивались от повседневного режима езды, который ограничен 20 км/ч. Кроме него есть прогулочный и спортивный. В первом случае будет удобно двигаться в одном темпе рядом с пешеходами. Самый же быстрый вариант по умолчанию ограничен 32 км/ч, но лимит может быть повышен и до 40 км/ч. Предостерегу, что лучше это делать там, где пешеходов нет вовсе, и при этом передвигаться в шлеме и прочей защитной экипировке.

Обычно несовпадение ожидания и реальности расстраивает. Но в случае с ST3 Pro я приятно удивился, когда самокат проехал легкие возвышенности и заметные горки без какой-либо потери скорости. Как быстро передвигался по горизонтали, так же и продолжил подниматься. Производитель рассказал, что самокат справляется точно так же с любыми уклонами до 28 градусов. Транспортира под рукой не оказалось, но и проблем с заездом на любые горки не было.

Самым полезным решением во флагманском самокате Navee считаю наличие указателей поворота. Инженеры интегрировали их в самую широкую часть транспорта — в торец ручек руля. За счет этого мигающие огни отлично видно со всех сторон. Но что еще лучше — индикация сопровождается звуком. Так что поворачивающий или объезжающий ST3 Pro еще и слышно пешеходам. Также из функций безопасности приятно было обнаружить фонарь с автоматическим включением в темное время суток, боковую подсветку, контроль тяги, антизанос, самовосстанавливающиеся бескамерные шины, барабанные тормоза сзади и дисковые спереди. Систему амортизации тоже при желании можно отнести к безопасности. Флагман получил четырехрычажную подвеску с карбоновыми элементами, рассказал производитель. Ехать с ней и правда комфортно. Но при резком торможении, скорее всего, как раз из-за амортизации, руль немного клюет вперед.

Встроенная система рекуперации позволяет новинке Navee преодолевать расстояния до 75 км. Это лабораторный показатель в реальности, скорее всего, ниже — надо проверять.

Александр Леви