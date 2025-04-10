В Ульяновске расследуют незаконную продажу табака на 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о продаже 15 тыс. безакцизных пачек сигарет в Ульяновске. Преступление квалифицировано ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Об этом сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Канал сбыта незаконного табака выявили и пресекли полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ. Установлено, что местный коммерсант 1989 года рождения организовал поставки в регион незаконного товара и арендовал в Железнодорожном районе Ульяновска гараж, который использовал как перевалочную базу для хранения сигарет.

Нелегальная продукция продавалась через магазин бизнесмена и другие торговые точки. Силовики обыскали склад и табачные лавки и изъяли товар. Его общая стоимость превысила один млн руб. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Георгий Портнов