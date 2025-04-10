ФТС: с начала 2025 года в порту Ростова возбуждено 27 административных дел

Таможенники порта Ростова-на-Дону в первом квартале 2025 года проверили около 800 судов и оформили 2 млн т грузов, возбудив 27 дел об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным Федеральной таможенной службы, ассортимент экспортируемых товаров существенно не изменился. Основными странами-получателями остаются Турция, Египет и Ливан.

«Наиболее частое нарушение в этом году — недекларирование табачной продукции членами экипажей»,— сообщил начальник таможенного поста Владимир Ничипурович.

По его словам, сотрудники таможни также регулярно выявляют незадекларированное топливо и запасные части для теплоходов.

Николай Аксенов