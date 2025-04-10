Оренбургский областной музей изобразительных искусств поддержал коллег из Суджи

Коллектив Оренбургского областного музея изобразительных искусств принял участие в поддержке Суджанского краеведческого музея в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В марте 2025 года музей в Судже был разрушен в результате боевых действий ВСУ в Курской области. Сбор средств был организован при поддержке Совета музеев ПФО и молодежного совета областного музея.

Суджанский краеведческий музей основан 22 мая 1962 года. В конце 80-х годов прошлого века учреждение стало филиалом Курского областного краеведческого музея. Музей располагался в историческом доме Чупилова, построенном в конце XIX века, который признан памятником архитектуры. Основной фонд включает более 10,5 тыс. экспонатов. Самые ценные из них были заранее вывезены и размещены в фондохранилищах Курского областного краеведческого музея. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что музей в Судже будет восстановлен.