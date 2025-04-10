СК начал проверку после гибели водителя «КамАЗа» от удара током в Астрахани

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани приступил к процессуальной проверке по факту гибели водителя «КамАЗа» в результате удара током. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, сегодня, в четверг, водитель «КамАЗа» выгружал песок на открытом участке местности на ул. Минусинской в Кировском районе и задел высоковольтные провода. Машина загорелась, водитель хотел справиться с огнем, но коснулся «КамАЗа» и умер от удара током.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов