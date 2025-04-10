Донских призывников начали отправлять к местам несения службы

Сегодня порядка 40 призывников из городов и районов Ростовской области отправились на прохождение срочной службы в 150-ю мотострелковую Идрицкo-Берлинскую ордена Кутузoва дивизию. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Согласно сообщению, новобранцы прошли медицинский осмотр военно-врачебных комиссий, получили SIM-карту для связи с рoдными, а также банкoвскую карту, на которую им будет перечисляться денежное довольствие.

Отмечается, что текущий призыв не связан с проведением специальной военной операции. Призывники, пополнившие ряды ВС РФ, не будут проходить службу на территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля, до 15 июля ряды ВС РФ пополнят порядка 5 тыс. донских призывников.

Сергей Иванов