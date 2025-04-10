В СКР требуют возбудить дело в отношении челябинца, ворвавшегося в школу

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину возбудить уголовное дело в отношении жителя регионального центра, который ворвался в школу №145 и сломал компьютер в кабинете директора, сообщает пресс-служба госоргана. На данный момент в областном управлении СКР организована доследственная проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел утром 10 апреля. 25-летний местный житель ворвался в школу №145 в поселке Новосинеглазово. Охранник сразу же нажал тревожную кнопку и попытался выдворить нарушителя, но он продолжал вести себя неадекватно. В результате горожанин сломал турникет и компьютер в кабинете директора. Его обезвредили учителя ОБЗР Николай Григорьев и физкультуры Магомед Магомедов вместе с учеником 9 класса Тиграном Исингалеевым, а затем передали прибывшим сотрудникам Росгвардии. Никто не пострадал. Челябинца доставили в отдел полиции «Советский» УМВД России по городу. Сейчас его психическое состояние оценивают врачи, в том числе психиатр и нарколог. Задержавших местного жителя педагогов и ученика наградят от имени министерства образования и науки Челябинской области. Также их отметит глава города Алексей Лошкин.

Виталина Ярховска