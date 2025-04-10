Уральские школьники и учителя прошли обучение в московском Физтехе

Школьники и педагоги из Свердловской области и Пермского края прошли интенсивную образовательную программу на базе Московского физико-технического института (МФТИ). В числе участников — 60 учащихся 9–10-х классов и 16 преподавателей. Двухнедельная смена «Наука в регионы Эмпатия» проходила с 17 по 30 марта и была организована благотворительным фондом «Эмпатия» Михаила Шелкова совместно с Фондом развития Физтех-школ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА» Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА»

Образовательная программа включала подготовку к ОГЭ и ЕГЭ по физике, математике и информатике, а также курсы повышения квалификации для учителей. Обучение состояло из двух этапов: двухмесячного онлайн-курса с домашними заданиями и очной смены на базе МФТИ в Подмосковье. Все расходы — обучение, проживание, питание и трансфер — были полностью покрыты фондом «Эмпатия».

Во время очной части программы школьники посещали лекции и семинары преподавателей вуза, участвовали в лабораторных занятиях и научно-популярных мероприятиях. По вечерам для них организовывали спортивные и культурные активности. Преподаватели в это время также проходили обучение, обмениваясь опытом с коллегами из ведущего технического университета страны.

«Погружение в научную среду МФТИ поможет детям-участникам проекта вдохновиться на собственные эксперименты, а учителям – освежить знания и выйти за привычные рамки. Чтобы зажигать следующие поколения будущих ученых-физиков, математиков, программистов и инженеров»,— рассказал основатель фонда «Эмпатия», акционер корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков.

Благотворительный фонд «Эмпатия» основан предпринимателем, акционером Самарского металлургического завода Михаилом Шелковым. С 2020 года фонд работает по нескольким направлениям: каждый месяц финансово поддерживает более 1,3 тыс. школьных учителей и воспитателей детских садов в Свердловской области, проводит конкурс «Призвание – учить!» среди учителей Тульской и Самарской областей, с 2023 года – всероссийский конкурс для учителей русского языка. Для молодежи фонд организует региональный отбор олимпиады «Умницы и умники» на Урале и в Самарской области, реализует совместные программы с МФТИ, а также награждает талантливых детей грантами за успехи в учебе и спорте.

Помимо учебной программы, участники смены побывали в Третьяковской галерее, на ВДНХ, в Музее Победы и на обзорной экскурсии по Москве. Следующий набор на образовательную смену планируется осенью. Подать заявку можно будет на сайте фонда «Эмпатия».