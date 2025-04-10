По итогам весеннего призыва отправятся служить 1700 ярославцев

В Ярославской области в весенний призыв 2025 года на военную службу отправятся порядка 1,7 тыс. человек. Столько же срочников призывали годом ранее. О начале весеннего призыва сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отправки в войска начались сегодня, 10 апреля. «Призывники будут направлены в пункты дислокации воинских частей и соединений на территории России. Большинство – в Центральный федеральный округ»,— сообщил военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев.

Он добавил, что срочников не будут отправлять в Донецк и Луганск, в Херсонскую и Запорожскую области, а также для выполнения задач СВО. «Ъ» сообщал, что всего в России с 1 апреля по 15 июля призвать на срочную службу необходимо 160 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Алла Чижова