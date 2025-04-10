В Чебоксарах сотрудники управления по вопросам миграции совместно с участковыми провели рейд в восьми городских хостелах в отношении иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах полицейские проверили иностранцев в восьми хостелах города

Фото: МВД России по Чувашской Республике В Чебоксарах полицейские проверили иностранцев в восьми хостелах города

Фото: МВД России по Чувашской Республике

В ходе рейда был выявлен ряд нарушений.

Так, гражданин Туркменистана, который приехал в Россию для обучения в Новосибирском вузе, был оттуда отчислен, но не покинул страну, как этого требует законодательство. Его учебная виза была аннулирована полицейскими, а также выдано предписание о выезде из страны в течение 3 дней.

Иностранный студент из Марокко не прошел обязательное медосвидетельствование. На него был составлен административный протокол по ст. 18.11 КоАП РФ.

Трое граждан из Шри-Ланки, которые также приехали в Россию с целью обучения, проживали не по месту регистрации. Рассматривается вопрос привлечения их к ответственности по ст. 18.8 и 18.9 КоАП РФ.

Кроме того, в одном из хостелов был обнаружен приезжий из Узбекистана, внесенный в реестр контролируемых лиц. Его доставили в миграционное управление для дальнейшего разбирательства.

Артём Дергунов