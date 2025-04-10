Жительница Дзержинска перевела 740 тысяч рублей мошенникам

В Дзержинске (Нижегородская область) пенсионерка лишилась 740 тыс. руб., переведя их на указанный аферистами «безопасный» счет. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

По данным полиции, неизвестные позвонили в мессенджере 67-летней нижегородке и представились сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка. Они объяснили пострадавшей, что с ее счетом происходят сомнительные операции и посоветовали перевести деньги на новый «безопасный» счет. После этого нижегородка через банкомат перевела свои накопления на реквизиты, указанные мошенниками.

Позже она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. В ГУ МВД напомнили, что «безопасных» банковских счетов для перевода средств не существует. Поэтому переводить на них деньги по указанию посторонних лиц нельзя.

Анастасия Титова