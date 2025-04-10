Средняя цена авто с пробегом на Дону в марте составила 1,6 млн рублей

Средняя цена на подержанные автомобили в Ростовской области за месяц не изменилась и осталась на уровне февраля, составив 1,6 млн руб., определили эксперты Авто.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

При этом, по их данным, одни машины дорожали, другие дешевели.

Так, например, по итогам марта пятерку наиболее подорожавших моделей в Ростовской области возглавил ЗАЗ Chance. Его средняя стоимость в регионе составила 339 тыс. руб., что на 5,9% дороже, чем год назад. Вторую строчку в списке подорожавших занял Hyundai Elantra (плюс 5,3%; 1,15 млн руб.). На третьем месте – Toyota Camry (плюс 5%; 2,7 млн руб.). Замыкают рейтинг подорожавших Volkswagen Touareg (4,9%; 2,34 млн руб.) и Renault Duster (4,5%; 1,98 млн руб.).

Вместе с тем, в топ-3 моделей, которые показали наибольшее снижение средней стоимости в регионе, вошли Volkswagen Tiguan (минус 9,1%; 3,33 млн руб.), BMW X6 (минус 8,1%; 8,86 млн руб.) и Hyundai Sonata (-6,5%; 1,24 млн руб.).

Эксперты также отмечают, что в целом по стране доля китайских производителей на вторичном рынке подросла еще на 0,5% и достигла 5,5%.

Сергей Иванов