В Нижегородской области испытали новые прицелы для винтовок от «Швабе»
Испытания новых прицелов для винтовок от холдинга «Швабе» (входит в ГК «Ростех») прошли на полигоне Мулино в Нижегородской области. По данным пресс-службы «Ростеха», прицелы предназначены для снайперских винтовок и другого стрелкового оружия.
Фото: Ростех
Прицелы обеспечивают высокую меткость стрельбы, обладают естественной цветопередачей фона и защитой от засветки. Инструкторы центра боевой подготовки тестировали новые прицелы в условиях, приближенных к боевым. Также на полигоне прошли испытания мобильных комплексов разведки местности.
Все оборудование получило положительные отзывы.