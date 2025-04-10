В Нижегородской области испытали новые прицелы для винтовок от «Швабе»

Испытания новых прицелов для винтовок от холдинга «Швабе» (входит в ГК «Ростех») прошли на полигоне Мулино в Нижегородской области. По данным пресс-службы «Ростеха», прицелы предназначены для снайперских винтовок и другого стрелкового оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростех Фото: Ростех

Прицелы обеспечивают высокую меткость стрельбы, обладают естественной цветопередачей фона и защитой от засветки. Инструкторы центра боевой подготовки тестировали новые прицелы в условиях, приближенных к боевым. Также на полигоне прошли испытания мобильных комплексов разведки местности.

Все оборудование получило положительные отзывы.

Андрей Репин