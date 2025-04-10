Власти направят 15 млн рублей на музейный комплекс в Усть-Донецком районе

В честь 60-летия Усть-Донецкого района Ростовской области местные власти планируют создать краеведческий музейный комплекс. На ремонт помещений для будущего музея выделят около 15 млн руб., сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Экспозиция станет пространством, где будет представлена не только история региона, богатая казачьими традициями, но и рассказы о современных героях — земляках, уроженцах Усть-Донецкого района.

«Люди чувствуют зов времени, хотят знать и хранить свою историю. Мы поддержим Усть-Донецк в этом начинании»,— отметил Юрий Слюсарь.

Часть средств район направит на обновление въездных стел, чтобы улучшить первое впечатление гостей территории.

Николай Аксенов