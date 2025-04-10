Алиев заявил о финансировании западными НПО оппозиции Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в предыдущие годы западные НПО финансировали деятельность местной оппозиции c целью добиться государственного переворота в республике. По его словам, теперь азербайджанские власти установили полный контроль над финансовой системой и потоками средств из-за рубежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Алиев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Ильхам Алиев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы на самом деле не полностью контролировали эти финансовые потоки. И именно поэтому такие печально известные институты, как Национальный демократический институт, на самом деле замышляли здесь государственный переворот. Все это было выявлено. Мы отследили более $1 млн, которые были сняты с банковского счета, а затем обнаружили часть этих денег в арендованных квартирах активистов оппозиции, вместе с коктейлями Молотова и инструкциями по нападению на правительственные здания и полицейских»,— рассказал Ильхам Алиев на форуме в бакинском университете (цитата по APA).

Азербайджанский президент отметил, что попытка вмешаться во внутренние дела страны наблюдалась и в западных СМИ, таких как The Washington Post, New York Times, Le Figaro или Le Monde. По словам Ильхама Алиева, журналисты убеждали читателей, «что в Азербайджане — диктатура, права человека грубо нарушаются, оппозиция — ангелы, а правительство — дьявол». «В то время мы были немного наивны и даже не могли себе представить, что те, кто улыбался нам в лицо, хочет нанести нам удар в спину»,— отметил господин Алиев.

Лусине Баласян