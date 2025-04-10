В Орске вынесли приговор по делу об умышленном наезде автомобиля на двух жителей

Октябрьский районный суд Орска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

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Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на пять лет т с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

По информации надзорного ведомства, в июне прошлого года подсудимый управлял автомобилем «Лада» во дворе дома на проспекте Ленина, 77. Он умышленно наехал на двух жителей «на почве личных неприязненных отношений». От удара потерпевшая получила ссадины и ушибы бедра, потерпевший — закрытый перелом бедренной кости со смещением.

Обвиняемый скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции установили его местонахождение и взяли под стражу.

Руфия Кутляева