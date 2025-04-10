Предприятия Дона увеличили потребление газа на 11%

По данным пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» в 2024 году объем потребленного газа промышленными предприятиями в Ростовской области вырос почти на 11%.

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Компания продолжает обеспечивать сетевым газом растущие потребности региона. В прошлом году договоры на поставку природного газа заключены еще с 782-мя промышленными организациями. Всего в 2025 году Газпром поставляет природный газ 30 502 промпотребителям,– уточняет поставщик.

«Мы продолжаем создавать условия для газификации промышленных потребителей. Использование сетевого газа – основа для развития производства и его экономической эффективности. Среди крупнейших новых потребителей, газифицированных в прошлом году– завод по выпуску безалкогольных напитков в пос. Опытный Аксайского района. Предприятие является одним из ведущих российских производителей безалкогольных напитков», – отметил и.о. гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Павел Бережной.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» в 2024 году выросла на 13% (до 64,3 млрд руб.),чистая прибыль — почти в 8 раз (до 86,6 млн руб.). В виде дивидендов и процентов от инвестиций компания получила рекордную за 5 лет сумму —184,7 млн руб.

Валентина Любашенко