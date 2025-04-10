В Красном Сулине пострадавшей от мошенника пенсионерке вернут 300 тыс. рублей
Суд в Красном Сулине удовлетворил требования городской прокуратуры о взыскании денежных средств в пользу пенсионерки, ставшей жертвой телефонного мошенничества. Потерпевшей вернут 300 тыс. руб., которые у нее похитили в прошлом году, сообщает прокуратура Ростовской области.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Как установила прокуратура в ходе проверки, в 2024 году пожилой женщине позвонил неизвестный. Угрожая возбуждением уголовного дела, он вынудил пенсионерку перевести 300 тыс. руб. на указанный им банковский счет.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.