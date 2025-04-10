В Красном Сулине пострадавшей от мошенника пенсионерке вернут 300 тыс. рублей

Суд в Красном Сулине удовлетворил требования городской прокуратуры о взыскании денежных средств в пользу пенсионерки, ставшей жертвой телефонного мошенничества. Потерпевшей вернут 300 тыс. руб., которые у нее похитили в прошлом году, сообщает прокуратура Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как установила прокуратура в ходе проверки, в 2024 году пожилой женщине позвонил неизвестный. Угрожая возбуждением уголовного дела, он вынудил пенсионерку перевести 300 тыс. руб. на указанный им банковский счет.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Николай Аксенов