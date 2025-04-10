РКК помог установить связь с близкими 2,2 тыс. жителей Курской области

Российский Красный Крест (РКК) помог более 2,2 тыс. жителей Курской области восстановить связь с близкими, сообщили ТАСС в пресс-службе организации. Среди них — 1,8 тыс. мирных жителей и 343 военнослужащих. Всего с августа 2024 года РКК получил 7,8 тыс. обращений о пропавших без вести родственниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Таких ценных и важных результатов удалось добиться с августа 2024 года. Эта цифра постоянно растет»,— сообщили в организации.

После атаки ВСУ на Курскую область в августе 2024 года РКК начал получать обращения о поиске пропавших без вести из Суджанского, Кореневского, Глушковского и других районов. К ноябрю прошлого года сотрудникам РКК удалось восстановить связь или узнать судьбу 1253 человек — 982 гражданских лиц и 271 военнослужащего. К январю этого года — 1419 человек (1098 гражданских и 321 военного). В феврале 2025 года на сайте правительства Курской области появился реестр с данными пропавших без вести. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что в систему внесены данные более 1,9 тыс. человек.

В начале марта российские военнослужащие освободили часть населенных пунктов Курской области. 12 марта началась эвакуация живших в оккупированном Суджанском районе. По последним данным, вывезено 709 человек, из них 290 находятся в пунктах временного размещения, еще 419 человек забрали родственники. 15 марта господин Хинштейн сообщал, что после массовой эвакуации были найдены 378 человек, которые ранее считались пропавшими без вести.

Полина Мотызлевская