В Челябинской области продлили штормовое предупреждение

На территории Челябинской области продлено штормовое предупреждение на 11 апреля и ночь 12 апреля. В регионе вновь прогнозируется сильный дождь, местами снег и гололед. Информация об этом размещена на сайте челябинского гидрометцентра.

Согласно прогнозу, на севере региона могут наблюдаться сильный снегопад и гололед. Кроме того, 11 апреля на юге Челябинской области сохраняется пожароопасная ситуация — четвертый класс горимости леса.

Температура воздуха днем будет около плюс девяти — плюс десяти градусов, ночью она может опуститься до минус четырех.