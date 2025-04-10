В поселке Октябрьский сожгли 17 кг санкционного сыра

В печи котельной №3 в поселке Октябрьский Красноармейского района под контролем сотрудников Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, а также Челябинской таможни и транспортной прокуратуры уничтожили 17 кг санкционного сыра. Об этом сообщает пресс-служба уральского управления Россельхознадзора.

Молочную продукцию обнаружили на центральном рынке Челябинска. Странами производства были Германия, Италия, Франция, Финляндия и Нидерланды.

В феврале текущего года также уничтожили 240 банок консервированной печени трески из Исландии. Ее пытались ввезти из Республики Казахстан на территорию страны через пункт пропуска «Бугристое» в Троицком районе. Всего с 2014 года Россельхознадзором пресечен оборот 16 партий общим весом более 50 т различной санкционной продукции.

Виталина Ярховска