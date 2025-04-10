Суд продлил меру пресечения начальнику Управления капстроительства Башкирии

Советский районный суд Уфы до 12 июня продлил меру пресечения начальнику Управления капитального строительства (УКС) Башкирии Инне Иксановой, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на пресс-службу суда.

Госпожа Иксанова была задержана в апреле 2024 года. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для медучреждений Башкирии на сумму 57 млн руб. (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, она, «опасаясь негативных последствий по службе», дала указание принять аппараты УЗИ, которые, по мнению СКР, являлись контрафактными.

Олег Вахитов