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В Ижевске задержан подозреваемый в призывах в интернете к убийствам неславян

В Ижевске задержали местного жителя, подозреваемого в призывах к экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии. В ведомстве установили, что задержанный размещал в интернете материалы с призывами к убийствам «лиц неславянской национальности».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Он задержан и помещен в изолятор временного содержания. Максимальное наказание за данное преступление составляет до пяти лет лишения свободы. Сейчас проводятся следственные действия для закрепления доказательств.