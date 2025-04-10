В Саратове замы главы минздрава оштрафованы за неспешную реакцию на жалобы

Прокуратура Саратовской области выявила нарушения в работе министерства здравоохранения региона, касающиеся обращений граждан. Три заместителя министра были оштрафованы за несоблюдение сроков рассмотрения заявлений.

Проверка показала семь случаев нарушений: чиновники не соблюдали 30-дневный срок для ответа на обращения, давали неполные ответы или вовсе игнорировали их. Например, жительница Ершова получила ответ через 43 дня.

На личном приеме у регионального министра была принята жалоба от жительницы Ершовского района на требования администрации медицинского колледжа платить за целевое обучение дочери без заключенного договора. Однако вопрос не был рассмотрен в полном объеме, и ответ касался только заключения договора по бесплатному обучению. Кроме того, директор коммерческой организации так и не получил ответа на просьбу о содействии в доступе к медицинской информационной системе «ГИСЗ Саратовской области».

Никита Маркелов