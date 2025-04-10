100 предпринимателей Черноземья стали лауреатами регионального этапа премии «Любимый малый бизнес»

В Воронеже подвели итоги регионального этапа ежегодной премии «Любимый малый бизнес», которую Сбер проводит для малого и микробизнеса.

Победителей регионального этапа определяли в 10 номинациях: «Сфера красоты», «Ресторанный бизнес», «ECOM торговля на маркетплейсах», «Розничная торговля», «Пищевая промышленность», «Производство», «Гостиничный бизнес и туризм», «Сельское хозяйство» и др.

7 предпринимателей из числа победителей регионального этапа примут участие в торжественной церемонии награждения лидеров финального этапа премии Сбера «Любимый малый бизнес», которая по традиции состоится в Москве в середине года.

На участие в премии в этом году по всей стране было собрано более 30 тыс. заявок. Затем отбор победителей проходил в два этапа. На региональном этапе выявили 1100 победителей — по 100 в каждом из 11 территориальных банков Сбербанка. Затем на федеральном уровне из них выбрали 100 лауреатов. Каждый победитель федерального уровня получит по 1 млн рублей на развитие бизнеса.

«Малый и микробизнес это очень активный и креативный сегмент, который отличается высокой личной мотивированностью препринимателей, — считает председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин. — Это люди, которые быстро реагируют на запрос потребителя и могут оперативно ответить на него качественным продуктом или услугой. Когда мы анализировали заявки участников отбора, то узнали много историй успеха и преодоления трудностей. И благодаря таким премиям как «Любимый малый бизнес» мы узнаем имена таких предпринимателей. Их пример должен вдохновлять других идти к своей цели».