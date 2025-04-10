В Нововоронеже стартовал патриотический проект в честь 80-летия Великой Победы и 80-летия атомной промышленности

Дан старт совместному проекту Нововоронежской АЭС и военно-исторического клуба «Пересвет» «Малая Родина: история Победы и покорения атома», цель которого — восполнить пробелы знаний у поколения «альфа», т.е. современной молодежи, родившейся после 2010 года, о событиях Великой Отечественной войны и послевоенном развитии атомной промышленности.

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

«На воронежском фронте в 1942-1943 годах велись ожесточенные и кровопролитные бои. Советские войска выполняли важную боевую задачу — прикрывали Москву с юга и сковывали силы венгерской армии. На рубежах Верхнего Дона сражалась и 141-стрелковая дивизия, в которую входили бойцы из окрестных деревень, там, где сегодня расположена Нововоронежская АЭС. Мы свято чтим память о поколении победителей, которое заложило основу атомной промышленности, справившись с вызовами нового времени», — рассказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Сотрудники НВАЭС проведут для школьников города и близлежащих сел выездные лектории с пленэром в памятных местах Нововоронежа, где в годы войны проходила линия обороны 141 стрелковой дивизии и до сих пор сохранились окопы и траншеи, — Каменский лес, Сторожевской плацдарм, мемориал «Звезды Славы». Реконструкторы военно-исторического клуба «Пересвет» примерят форму советских солдат и воссоздадут сцены военной жизни и быта, а специалисты Управления коммуникаций НВАЭС расскажут о послевоенном освоении территории, где была построена Нововоронежская АЭС — первая промышленная АЭС с ВВЭР.

Напечатанные фотоматериалы с мест реконструкции исторических событий будут переданы в образовательные учреждения, а также использованы в формате передвижных фотовыставок на городских мероприятиях. В рамках проекта проведут конкурс рисунков, викторины, фотоконкурс.

Для фотосессий выбраны знаковые окрестности и места города. На официальной странице НВАЭС в социальной сети Вконтакте участники проекта поделились самыми интересными моментами, передающими атмосферу cо съемок.

«Альфа-поколение — это поколение, у которого отсутствует связь с ветеранами «из уст в уста» и, как следствие, события им могут казаться далекими и не такими значимыми. Я как многодетная мама не понаслышке знаю об этом. Мы хотим, чтобы наша молодежь получила объективное представление о войне и послевоенной мирной жизни, полной побед и достижений», - поделилась один из авторов проекта Наталья Акатова.