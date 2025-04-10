Мэр анонсировал старт оплаты по QR-коду в трамваях и троллейбусах Саратова

В Саратове до 1 июля 2025 года планируется ввести оплату проезда в электротранспорте с помощью QR-кодов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Михаил Исаев.

Ранее, в ноябре 2024 года, бывший глава города Павел Сурков объявил о нововведении, но точные сроки не уточнялись. Для оплаты проезда пассажирам будет достаточно отсканировать QR-код, размещенный в салоне транспорта с помощью камеры смартфона. Информация об оплате автоматически поступит кондуктору или водителю, а платеж можно будет проверить по номеру телефона.

На данный момент ряд троллейбусов и трамваев в Саратове работают без кондукторов.

Никита Маркелов