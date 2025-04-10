В Ростове отреставрируют объект культурного наследия «Здание окружного суда»

В Ростове-на-Дону проведут реставрацию объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание окружного суда». Начальная стоимость работ — 22,7 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Объект представляет собой двухэтажное кирпичное, с цокольным этажом здание по ул. Социалистическая, 164/35. Архитектурно-художественное оформление всех фасадов выполнено с использованием композиционных приёмов и лепного декора, характерных для неоклассического направления эклектики,— говорится в заявке.

Проект работ предусматривает реставрацию и восстановление кровли, южного, западного и дворовых фасадов, внутренних помещений. Подрядчику предстоит до конца 2025 года выполнить капитальный ремонт внутри здания. Заявки на участие будут принимать до 16 апреля. Итоги подведут на следующий день. Заказчиком выступает Ростовский областной суд.

Согласно данным комитета по охране ОКН региона, окружной суд был учрежден в 1909 году. Строительство здания началось в 1911 году, завершилось в 1914 году. После окончания Великой Отечественной войны здание суда было полностью восстановлено, при этом были сохранены его первоначальные размеры и стилистические особенности фасадов.

Валентина Любашенко