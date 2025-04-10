«Хвича Кварацхелия показал всему миру, что такое настоящий Париж»

Во второй день четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов обошлось без неожиданностей. «Барселона» разгромила на своем поле дортмундскую «Боруссию» (4:0), а ПСЖ дома крупно обыграл британский клуб «Астон Вилла» (3:1). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Cairnduff / Reuters Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Париж с первых минут решил объяснить британскому клубу, что здесь, на Парк де Пренс, ему ничего не светит. На ворота гостей обрушился такой шквал атак, и казалось, что счет еще до перерыва будет крупным. Но вдруг после ошибки в обороне хозяева пропустили.

Такой поворот серьезно взбодрил игроков ПСЖ. Они начали двигаться еще быстрее, хотя, казалось, куда уж. И счет сравняли. На этом мяче в исполнении Дезире Дуэ стоит остановиться. 19-летий парень забил так, что у тех, кто любит футбол, уверен, в зобу дыханье сперло. Но что такое настоящий Париж, всему миру показал грузин Хвича Кварацхелия уже после перерыва. Он обыграл один в один защитника «Астон Виллы» со звучной фамилией Дисаси и вывел парижан вперед.

Точку в этой потрясающей по красоте встрече поставил Усман Дембеле уже в компенсированное время. 3:1 — серьезная заявка ПСЖ на полуфинал. Правда, ответная игра пройдет в Англии, но с таким футболом, который демонстрируют парижане, вероятность того, что они упустят свой шанс, минимальна. Более того, футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции, считает, что этот Пари Сен-Жермен может и Лигу чемпионов выиграть: «У ПСЖ идеальные шансы выиграть ЛЧ. Если этого не делать и не выходить в финал, я не знаю… Сейчас повезло во всем. Очень простая сетка у "Пари Сен-Жермен" и график, а во Франции уже все решено. Команда показывает, кто бы что ни говорил, интересный футбол именно в данный момент».

Во втором матче дня «Барселона» без проблем разобралась с дортмундской «Боруссией» (4:0). И кто бы что ни говорил о желтой стене в Дортмунде, уже сейчас понятно, что «Барса» выйдет в полуфинал, где сойдется с «Интером» или «Баварией». Команда Ханси Флика в этом сезоне — точно главный претендент на победу в турнире. Так считают букмекеры, и с ними согласен футбольный аналитик Константин Клещев: «"Барселона" все же фаворит этой Лиги чемпионов, потому что команда забивает больше всех, показывает, пожалуй, наиболее яркую игру, если посмотреть все матчи, которые были сыграны в этом сезоне. И в чемпионате Испании, в общем, дела у "Барселоны" идут более-менее уверенно. Я думаю, что она будет в этом году чемпионом».

В итоге в ответных матчах одной четвертой финала лиги чемпионов реальная интрига остается лишь в одном противостоянии — «Бавария»—«Интер», если, конечно, мадридский «Реал», уступивший «Арсеналу» (0:3), не совершит очередное чудо на «Сантьяго Бернабеу».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов